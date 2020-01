Die Schwangerschaft steht Jenna Dewan (39) richtig gut – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! Seit bekannt ist, dass die Schauspielerin in wenigen Wochen zum zweiten Mal Mama wird, ist sie für die Paparazzi ein heiß begehrtes Motiv. Mittlerweile kann sie kaum noch das Haus verlassen, ohne dabei abgelichtet zu werden. Auf den Schnappschüssen ist Jenna immer top gestylt – auch auf aktuellen Aufnahmen hat sie ihren Babybauch gekonnt in Szene gesetzt.

Was Umstandsmode angeht, hat die Tänzerin definitiv ein Händchen. Bereits des Öfteren ist sie in den vergangenen Wochen in lässigen Maxi-Kleidern gesichtet worden. Auch während einer Shopping-Tour mit ihrer Tochter Everly (6) setzte die werdende Mama jetzt auf ein langes, schulterfreies Dress im Boho-Stil. Dieser Aufmachung hatte sie mit einem passenden Hut und bequem wirkenden Sandalen das i-Tüpfelchen verpasst. Obwohl Baby Nummer zwei schon bald zur Welt kommen soll, sieht die 39-Jährige superentspannt und alles andere als gestresst aus.

Der genaue Geburtstermin ist bislang top secret – der Größe des Bauches nach zu urteilen, wird es wohl nicht mehr allzu lange dauern. Ob sich Everly über einen Bruder oder eine Schwester freuen darf, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Angeblich weiß Jenna selbst nicht, was es wird.

BG023/Bauergriffin.com / MEGA Jenna Dewan, Schauspielerin

BG023/Bauergriffin.com / MEGA Jenna Dewan mit ihrer Tochter Everly

Facebook / Jenna Dewan Schauspielerin Jenna Dewan

