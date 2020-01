Lange war es still um ihn! Johnny Depp (56) hatte in den vergangenen Jahren häufiger durch die negativen Schlagzeilen seines Privatlebens, als durch seine positiven schauspielerischen Leistungen von sich hören lassen. Ein Insider machte sich zuletzt sogar um das Leben des Kinohelden Sorgen. Doch dem Fluch der Karibik-Star scheint es aktuell wieder recht gut zu gehen: Johnny wurde jetzt mit einer unbekannten Frau bestens gelaunt in London erwischt!

Paparazzi lichteten den 56-Jährigen am Mittwoch vor einem Studio im Londoner Stadtteil Notting Hill ab. Doch der US-Amerikaner war an diesem Abend nicht allein – ziemlich ausgelassen unterhielt sich der Leinwandstar mit einer unbekannten Frau. Die brünette Schönheit hatte offensichtlich viel Spaß mit ihrem berühmten Gegenüber und warf mehrfach vergnügt den Kopf in den Nacken. Um wen es sich bei der Unbekannten handelte, ist allerdings nicht bekannt.

Den Bildern zufolge ist Johnny jedenfalls wieder ordentlich in Flirtlaune – immerhin liegt seine letzte Beziehung jetzt auch schon ein paar Monate zurück. Der Ex-Gatte von Amber Heard (33) war zuletzt mit der russischen Go-go-Tänzerin Polina Glen zusammen. Ihr soll allerdings der Rummel um ihre Person und die Beziehung zu viel geworden sein.

Backgrid / ActionPress Johnny Depp mit einer Unbekannten im Januar 2020

Backgrid / ActionPress Johnny Depp mit einer Unbekannten in Notting Hill, Januar 2020

Instagram / polinaglen Polina Glen, Tänzerin

