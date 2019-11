Johnny Depp (56) ist wieder allein – seine Freundin Polina Glen verließ kurz nach ihrer Trennung sogar das Land! Erst seit Ende April dieses Jahres war bekannt, dass der Schauspieler sich in die russische Go-go-Tänzerin verliebt hat. Mittlerweile hatte das Paar schon zusammen in Los Angeles gelebt und auch eine Heirat sei geplant gewesen. Jetzt hat die 24-Jährige überraschend mit dem Fluch der Karibik-Darsteller Schluss gemacht und ist zurück in ihre Heimat gereist!

Der Grund für die plötzliche Flucht sei Freunden zufolge, dass ihr der Medienrummel um ihre Person zu viel geworden sei. "Polina hat den öffentlichen Trubel gehasst, der wegen der Beziehung auf sie zukam, sie fand das alles gruselig", verriet eine Quelle nun gegenüber DailyMail. In Russland sei die Tänzerin jetzt erst einmal untergetaucht und wolle in absehbarer Zukunft nicht mehr in die USA zurückkommen. Auch die Hochzeitspläne seien damit endgültig vom Tisch. Schon während ihrer Beziehung mit dem 32 Jahre älteren Hollywood-Star habe sich Polina bedeckt gehalten und sei nicht auf Bekanntheit aus gewesen.

Der Trennungsgrund liege laut der Insider vielmehr an Johnnys Verflossener Amber Heard (33): "Johnny war zu sehr mit dem Eklat um Amber beschäftigt. Deshalb war Polina der Meinung, dass es nicht der richtige Zeitpunkt war, um eine wirklich ernste Beziehung zu führen." Seine Ex-Frau hatte ihn im vergangenen Jahr öffentlich beschuldigt, sie emotional und körperlich missbraucht zu haben – daraufhin entbrannte ein Rosenkrieg, in dem er sogar eine Verleumdungsklage einreichte.

Instagram / polinaglen Polina Glen, Go-go-Tänzerin

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im September 2019

Anzeige

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de