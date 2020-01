Für Sarah (28) und Dominic Harrison (28) startet das neue Jahr schon ziemlich erfolgreich! Die YouTube-Stars haben sich in der Vergangenheit einen Namen in der Sport- und Fitness-Szene gemacht. Doch neben einem eigenen Fitnessprogramm werden die beiden in diesem Jahr auch als Coaches die Kandidaten von The Biggest Loser unterstützen und betreuen. Doch warum macht das Paar bei dieser Sendung mit? Im Promiflash-Interview spricht Domi jetzt über die Gründe!

"Sarah und ich sind sehr sportbegeistert. Für mich als gelernter Personal Trainer war es schon immer meine Leidenschaft, anderen mit meinem Wissen zu helfen", erklärt der 28-Jährige. Sarah sei seit ihrer Jugend sportlich aktiv und habe selbst mit viel Disziplin 20 Kilo abgenommen. "Das erlernte professionelle Wissen und die Erfahrungen, die wir in all den Jahren sammeln durften, möchten wir an unser Secret-Team weitergeben", so Domi weiter.

Ihr Engagement bei "The Biggest Loser" gaben die Harrisons erst kurz vor dem Staffelstart im Netz bekannt. "Wir sind megahappy, es endlich aussprechen zu dürfen. Es ist eine Produktion, die ich persönlich ziemlich geil finde. Ihr könnt euch auf eine richtig geile Staffel freuen", erzählte Dominic zu Beginn des neuen Jahres in seiner Instagram-Story.

SAT.1 / Benedikt Müller Dominic und Sarah Harrison bei "The Biggest Loser"

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison, Fitness-Coach

Anzeige

SAT.1 / Benedikt Müller Sarah und Dominic Harrison als Coaches bei "The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de