Am 5. Januar hat das Warten für alle Fans der guten Jahresvorsätze ein Ende: The Biggest Loser kehrt ins Fernsehen zurück. Seine Pforten öffnet das Sat.1-Abnehmcamp 2020 auf der idyllischen Kykladen-Insel Naxos. Camp-Chefin Christine Theiss (39) und Trainer-Urgestein Ramin Abtin (47) begrüßen Ex-Fußballerin Petra Arvela als neuen Coach im Team. Aber sie ist nicht der einzige Neuzugang in der Diät-Sendung: Auch Sarah (28) und Dominic Harrison (28) gehören jetzt mit zum Team.

"Dominic und ich sind Teil der 'The Biggest Loser'-Coach-Familie und wir sind unheimlich stolz darauf, dass wir die Chance bekommen haben, da mitzuwirken", verkündet die Mama der kleinen Mia Rose (2) stolz in ihrer Instagram-Story. Auch ihr Göttergatte wendet sich total glücklich an seine Community: "Wir sind megahappy, es endlich aussprechen zu dürfen. Es ist eine Produktion, die ich persönlich ziemlich geil finde. Ihr könnt euch auf eine richtig geile Staffel freuen", erzählt der sportliche Schnuckel.

Welche Rolle die beiden genau spielen wird, verraten sie nicht. Möglicherweise ersetzt das Paar fortan Sophia Thiel (24), die seit 2017 die Online-Kandidaten gecoacht hat, aktuell aber eine Karrierepause einlegt. In der ersten Episode der elften Staffel am Sonntag um 16:30 Uhr wird das Rätsel gelöst.

"The Biggest Loser" – am 5. Januar 2020 um 16:30 Uhr auf Sat.1, danach immer sonntags um 17:30 Uhr.

Sat.1 / Willi Weber Petra Arvela, Christine Theiss und Ramin Abtin von "The Biggest Loser"

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Dezember 2019

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison, Dezember 2019

