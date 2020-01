Welcher Dschungelcamper wird schon jetzt als Sieger geahndet? Am kommenden Freitagabend geht "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" endlich in die nächste Runde. Zwölf wagemutige Promis gehen ins Rennen um die Dschungelkrone, die aktuell noch auf dem Haupt von Vorjahressiegerin Evelyn Burdecki (31) ruht. Doch welcher Nachfolger ist am wahrscheinlichsten – Mann oder Frau, Schauspieler oder Politiker? Das sagen die Buchmacher!

Nun gab die Informationsplattform Wettbasis bekannt, welcher Star nach Expertenmeinung die besten Aussichten auf den Sieg hat: Die Zahlenprofis setzen auf Ex-GZSZ-Darsteller Raúl Richter (32)! Mit einer Quote von 4,5 halten die Profis seinen Triumph für am sichersten. Knapp dahinter folgen Sommerhaus-Gewinnerin Elena Miras (27) und DSDS-Sternchen Prince Damien (29) mit einer Quote von 5.

Doch wer hat die höchsten Quoten bekommen – wem trauen die Buchmacher somit am wenigsten zu? Politiker Günther Krause (66) wurde mit einer 26 am schlechtesten bewertet. Ex-Box-Weltmeister Sven Ottke hat mit 21 die zweithöchste Quote. Schauspielerin Sonja Kirchberger (55) und Wendler-Ex Claudia Norberg (49) liegen mit jeweils 17 ebenfalls im letzten Drittel.

Hier noch einmal alle Quoten im Überblick:

Raúl Richter: 4,5

Elena Miras: 5

Prince Damien: 5

Markus Reinecke: 8

Marco Cerullo: 8

Toni Trips: 11

Daniela Büchner: 15

Anastasiya Avilova: 15

Claudia Norberg: 17

Sonja Kirchberger: 17

Sven Ottke: 21

Günther Krause: 26

