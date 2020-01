Knapp zwei Tage nach der konsequenzenreichen Bekanntgabe von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38), sich von ihren royalen Hauptämtern verabschieden zu wollen, wurde Queen Elizabeth II. (93) erstmals wieder gesichtet. Am vergangenen Mittwoch machte das Paar im Netz klar, dass sie einen Rücktritt anstreben, aber nach wie vor die Königsfamilie unterstützen möchten. Offenbar ging der Stress durch die Verkündung nicht spurlos an dem Royal-Oberhaupt vorbei: Mit starrem Blick wurde sie am Freitag hinterm Steuer von Paparazzi erwischt.

Die Fotografen sichteten die Königin zur Mittagszeit in ihrem Land Rover, als sie von Sandringham aus auf dem Weg zu Schießübungen auf einem nahe gelegenen Feld war. Mit dabei hatte sie unter anderem ihren Enkel Peter Phillips (42), als sie mit ernster Miene den Wagen lenkte. Wie unter anderem Daily Mail berichtete, sei die Queen nicht begeistert von den Plänen des Paares und habe Harry und Meghan sogar angeblich gebeten, die Rücktrittsverkündung noch etwas hinauszuzögern – vergeblich.

Die Nacht von Donnerstag auf Freitag dürfte für die 93-Jährige kurz gewesen sein. Laut der britischen Zeitung habe es eine Reihe von Telefonaten zwischen ihr, Prinz Charles (71), Prinz William (37) und Harry gegeben – offenbar erfuhren der Vater und der Bruder des 35-Jährigen erst zehn Minuten vor dem Netz-Statement von dem Vorhaben. Nun sollen Insidern zufolge schnell praktikable Lösungen für die Sussexes gefunden werden: Zwar sollen sie ihre Titel behalten dürfen und die geforderten Freiheiten bekommen, die Royals hätten jedoch auch angemerkt, dass die Bestrebungen eine echte Krise innerhalb der Familie ausgelöst hätten.

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan

James Whatling / MEGA Queen Elizabeth II. am 10. Januar 2020

James Whatling / MEGA Queen Elizabeth II. am 10. Januar 2020

