Offenbar kann man Prinz Harry (35) und seine Meghan (38) auch in Zukunft noch als Herzog und Herzogin ansprechen. Wie nun bekannt wurde, haben sich die beiden Royals entschieden, als Vertreter des britischen Königshauses zurückzutreten und von jetzt an teilweise auch in Nordamerika zu wohnen. Wie genau ihr neues Leben aussehen wird, verrieten die beiden bisher aber noch nicht. Allerdings deuten einige Hinweise darauf hin, dass sie ihre Herzogentitel trotz Rücktritt behalten werden!

Auch wenn die jungen Eltern bald nicht mehr im Namen des Königshauses unterwegs sein werden, wollen sie offenbar trotzdem Herzog und Herzogin von Sussex bleiben. Mit diesen Titeln unterzeichneten sie zumindest ihre Rücktrittsankündigung. Auch auf ihrer brandneuen Webseite sussexroyal.com, die sie erst nach ihrem Royal-Rückzug veröffentlichten, werden Harry und Meghan immer noch als "Duke" und "Duchess" bezeichnet. Außerdem ließ sich das Paar den Namen "Sussex Royal" für seine Charity-Organisation im vergangenen Monat rechtlich schützen. Dass die beiden ihren Sussex-Titel jetzt abgeben, dürfte demnach sehr unwahrscheinlich sein.

Auf ihrer Webseite machten Harry und Meghan auch schon klar, dass sie ihren Adelstitel für ihr Vorhaben nicht ablegen müssen. Andere Royals – wie zum Beispiel Prinzessin Eugenie (29) und Prinzessin Beatrice (31) – konnten Vollzeitjob und Adelsstatus ebenfalls behalten.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg, Südafrika

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im November 2019

Anzeige

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de