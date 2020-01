Womit bestreiten Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) in Zukunft ihren Lebensunterhalt? Die Royals gaben erst vor wenigen Stunden bekannt, dass sie von ihren königlichen Pflichten im britischen Königshaus zurücktreten. Dadurch möchten sie auch finanziell unabhängig sein. Bisher werden die beiden immer noch teilweise durch Steuergelder finanziert. Die sollen ab jetzt allerdings wegfallen. Aber wovon leben Harry und Meghan dann stattdessen?

Auf ihrer Webseite sussexroyal.com erklären die ehemalige Schauspielerin und der 35-jährige Prinz, dass die Steuergelder – genauer gesagt, der so genannte Sovereign Grant – bisher ohnehin nur fünf Prozent ihres Einkommens ausgemacht haben. Dazu kamen bisher noch mehrere Millionen Euro pro Jahr, die sie dank Prinz Charles' (71) privatem Grundbesitz erhalten haben. Ob sie darauf in Zukunft auch verzichten werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Sie kündigten aber bereits an, ab sofort ihr eigenes Geld verdienen zu wollen. Welche Karriere sie genau planen, behalten die beiden bisher noch für sich. So wie es aussieht, scheinen Harry und Meghan allerdings ihre Charity-Organisation The Sussex Royal ausbauen zu wollen. Erst im vergangenen Monat ließen sie diesen Namen als Warenzeichen rechtlich schützen. Dabei sicherten sie sich allerdings auch explizit die Möglichkeit, Zeitungen, Magazine, Modelinien und vieles mehr unter diesem Namen auf den Markt zu bringen.

Manche Fans spekulieren sogar schon, ob Meghan ein Schauspiel-Comeback plant. Jedoch werden Harry und Meghan auch ohne neue Einkunftsquellen sicher nicht in Geldnöte geraten. Aus ihrer Zeit bei Suits soll die 38-Jährige laut dem Portal Money noch ein stolzes Vermögen von etwa 4,5 Millionen Euro haben. Bei ihrem Mann liegt der Kontostand dank Erbschaften von seiner Mutter und seiner Uroma angeblich sogar zwischen 22 und 36 Millionen Euro.

Backgrid / ActionPress Herzogin Meghan und Prinz Harry in London

Splash News Prinz Harry und Herzogin Meghan im Dezember 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2019

