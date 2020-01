Für Elena Miras (27) geht Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! mit einer hitzigen Diskussion los! Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin wird von ihren Fans vor allem für ihre direkte Art und ihren temperamentvollen Charakter geliebt. Bevor sie mit den anderen Teilnehmern des Reality-TV-Formats ins Camp einziehen darf, kommt es schon zur ersten Konfrontation: Elena legte sich mit einem Ranger an!

Bevor die Kandidaten ihren Weg in den australischen Dschungel antreten durften, mussten sie erst den obligatorischen Schmuggel-Check bestehen. Alle Teilnehmer wurden dafür gründlich gefilzt. Das passte Elena aber mal so gar nicht in den Plan. Sie versuchte, einen Ranger, der ihre Sachen durchsuchte, davon abzuhalten. "Was ist dein Problem?", fragte die blonde Dame in Uniform die Influencerin, die daraufhin frech antwortete: "Du bist mein Problem!" Daraufhin musste sie sich mit dem Rücken zur Gruppe wenden, damit ihre Sachen weiter durchsucht werden konnten. "Am liebsten hätte ich ihr eine geknallt", gab die 27-Jährige anschließend zu.

Ob der nächste Beef mit der Schweizerin schon in der Luft liegt? Im Vorfeld gab sie im Interview mit Promiflash bekannt, dass sie von einem ihrer Mitstreiter nicht sonderlich viel halte, löste aber nicht auf, um wen es sich handelt. Ihr Freund Mike Heiter versicherte, dass die Person, mit der Elena ein Problem hat, schnell merken werde, dass sie gemeint ist.

