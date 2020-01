Warum wählten Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) ausgerechnet den Mittwochabend, um zu verkünden, dass sie ihre Repräsentantionspflichten an den Nagel hängen wollen? Diese Frage brennt einigen Fans der britischen Royals seitdem unter den Nägeln. Immerhin stellten sie mit den Schlagzeilen über ihren Rücktritt Herzogin Kate (38) in den Schatten, die am Tag darauf Geburtstag hatte – und düpierten die Queen (93). Doch nun kam ans Licht: Das Timing hat sich das Duo nicht freiwillig ausgesucht!

Der royale Rotschopf und die Ex-Suits-Darstellerin sahen sich gezwungen, mit ihrer Entscheidung im Eiltempo an die Öffentlichkeit zu gehen – und zwar so schnell, dass ihnen niemand zuvorkommen konnte. Wie eine Quelle gegenüber Us Weekly verriet, hatte die britische Boulevardzeitung The Sun vorab Wind von den Plänen des Paares bekommen. "Noch bevor Harry und Meghan ihr Statement posteten, stand bereits das Titelblatt mit der Neuigkeit", erklärte der Insider. Den beiden blieb also nichts anderes übrig, als die Hiobsbotschaft umgehend selbst durchzustoßen. Schon im Dezember hatte der Journalist Dan Wootton den dringenden Verdacht gehabt, dass Harry und Meghan ihre royalen Ämter niederlegen wollen.

Selbst Harrys Großmutter, die Queen, die über den Entschluß ihres Enkels und seiner Frau vorab informiert gewesen sein soll, hätte nicht die geringste Ahnung gehabt, dass sie ausgerechnet am 8. Januar damit herausrücken würden. "Es handelt sich um eine komplizierte Angelegenheit, die Zeit braucht, um verarbeitet zu werden", ließ die Sprecherin der Monarchin noch am selben Abend verlauten.

