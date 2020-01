Kurz nach dem Ehe-Aus mit Jacob Pechenik ist Zooey Deschanel (39) wieder glücklich mit einem neuen Partner an ihrer Seite. Mit dem "Property Brothers"-Star Jonathan Scott (41) schwebt die Schauspielerin seit einigen Monaten auf Wolke sieben. Dass das TV-Gesicht mit der New Girl-Darstellerin mindestens genauso happy ist, machte Jonathan jetzt in einem Interview deutlich: Er schwärmte in den höchsten Tönen von Zooey!

Am Donnerstag war der 41-Jährige mit seinem Zwillingsbruder Drew zu Gast bei der Show TODAY with Hoda & Jenna. Im Gespräch mit den Moderatorinnen gestand er, was die Beziehung zur Zooey so besonders mache. "Ich muss wirklich sagen, dass sie das Beste in mir zum Vorschein bringt. Sie bringt mich dazu, die beste Version meiner selbst sein zu wollen", erzählte Jonathan ganz offen. Auch seinem Bruder ist diese positive Veränderung aufgefallen: "Ich hab ihn schon lange nicht mehr so strahlen gesehen! Es ist einfach toll, ihn so glücklich zu sehen."

Erst vor wenigen Wochen hatte Jonathan seiner Zooey auch im Netz eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. Zu einem verschmusten Pärchen-Pic der beiden auf dem Instagram-Kanal der 39-Jährigen schrieb er: "Du bist innerlich genauso schön wie von außen."

Rich Fury/Getty Images Jonathan Scott und Zooey Deschanel im Dezember 2019

Anzeige

Splash News Zooey Deschanel und Jonathan Scott 2019 in New York

Anzeige

Instagram / zooeydeschanel Zooey Deschanel und Jonathan Scott

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de