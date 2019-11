Zooey Deschanel (39) präsentiert ihr Liebesglück der ganzen Welt! Die New Girl-Darstellerin sorgte kurz nach der Trennung von ihrem Ehemann Jacob Pechenik für ein zuckersüßes Update: Sie datet nun Jonathan Scott (41). Nachdem die beiden schon turtelnd in der Öffentlichkeit gesichtet worden sind, macht es die Schauspielerin nun noch einmal ganz offiziell: Sie posiert mit dem "Property Brothers"-Star zum ersten Mal auf einem roten Teppich!

Bei den vierten Critics' Choice Documentary Awards in New York stellten sich die Promis als Paar den Fotografen. Zooey strahlte in einem bestickten weißen Minikleid und glitzernden Pumps, während sich ihr Freund für das Event in einen dunklen Anzug geworfen hatte. Der 41-Jährige war gleichzeitig auch der Gastgeber der Veranstaltung.

Die Beziehung der Turteltauben scheint ernster Natur zu sein – die 39-Jährige hat auch schon die Familie ihres Neuen kennengelernt. Für die Hochzeit von Jonathans Bruder war die TV-Schönheit in eine außergewöhnliche Verkleidung geschlüpft. "Es ist das erste Mal, dass ich als Catwoman von Batman zu einer Kostümparty-Hochzeit begleitet wurde", erklärte sie auf Instagram.

Splash News Zooey Deschanel und Jonathan Scott 2019 in New York

ActionPress Zooey Deschanel und Jonathan Scott 2019 in Beverly Hills

Getty Images Schauspielerin Zooey Deschanel

