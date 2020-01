Heiße Tanzeinlage mit Profi-Tänzerin Oana Nechiti (31)! Normalerweise bewertet die einzige Frau in der DSDS-Jury genauso wie ihre männlichen Kollegen Xavier Naidoo (48), Pietro Lombardi (27) und Dieter Bohlen (65) ganz allein die Stimmen der Kandidaten. In der dritten Folge des Gesangsformats kam allerdings alles ganz anders: Brian Hinds stellte sich nämlich als hauptberuflicher Tänzer vor und forderte Oana vor seinem Auftritt direkt zu einem Jive auf!

Dieses Angebot nahm die 31-Jährige dankend an: Nachdem sie versuchte, den Kölner zunächst von seiner enormen Aufregung zu befreien, legten die zwei einen gemeinsamen Tanz ein – und der überzeugte nicht nur die Choreografin selbst, sondern auch die restlichen Jurymitglieder. "Wow, das war echt mega", gab Xavier zu. Der 23-Jährige verriet aber auch, dass er bis vor Kurzem noch in Paris bei der begehrten Show Moulin Rouge getanzt hätte und somit im Training sei.

Als die erste Aufregung vorüber war, versuchte Brian dann auch noch mit "I Found You" von Benny Blanco zu glänzen. "Du hast so eine schöne warme Stimmfarbe, das ist der Hammer", schwärmte Pietro ganz begeistert. Nur Dieter fand seine Tanzeinlage überzeugender als seinen Gesang: "Du hast eine tolle Stimme, aber mir haben die Gefühle gefehlt", gab er trocken zu. Trotzdem wurde er von allen Vieren in den Recall durchgewunken.

