Tom Brady (42) muss zurzeit gleich mehrere Tiefschläge aushalten. Am vergangenen Samstag unterlag der Football-Spieler mit seinem Team, den New England Patriots, den berüchtigten Tennessee Titans in den NFL-Playoffs. Bitter, denn mit dieser Niederlage war auch sein Traum vom erneuten Super-Bowl-Sieg geplatzt. Das wär für viele Spieler seines Kalibers Grund genug, das Handtuch zu werfen. Doch an einen Rücktritt denkt der Gatte von Gisele Bündchen (39) deshalb noch lange nicht – ganz im Gegenteil!

Auch wenn Tom mit seinen 42 Jahren als Footballer alles erreicht hat und es in letzter Zeit zunehmend schlechter läuft – ans Aufhören denkt er nicht. In einem offenen Instagram-Beitrag zeigt er sich reflektiert und kämpferisch zugleich: "Sowohl im Leben als auch im Football ist ein Scheitern unvermeidlich. Du kannst nicht immer gewinnen", schrieb der Familien-Vater in seinem Post. Man können aus Misserfolgen lernen, sich davon wieder erholen und sich erneut ins Football-Stadium stellen: "Und genau dort werdet ihr mich finden. Weil ich weiß, dass ich noch mehr zu beweisen habe."

Bereits nach seinem Super-Bowl-Gewinn im vergangenen Jahr machte der dreifache Papa deutlich, dass seine Profikarriere noch nicht vor dem Aus steht. Seine Motivation ziehe der US-Amerikaner dabei auch von seinen treuen Fans, die ihn immer wieder antreiben, weiterzumachen. "Wie kann einen das nicht motivieren?", gestand er damals kurz nach dem gewonnenen Bowl-Finalspiel.

