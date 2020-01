Ist das etwa das skurrilste Produkt, das Gwyneth Paltrow (47) jemals an den Start gebracht hat? Die Schauspielerin ist Gründerin des Lifestyle-Brands Goop und dort bot sie in der Vergangenheit unter anderem das "Dirty Weekend Sex Kit" an, mit dem sich Mann und Frau gleichermaßen vergnügen sollten. Jetzt gibt es wieder ein Angebot der besonderen Art: Gwyneth vertreibt Kerzen, die angeblich nach ihrer Vagina riechen sollen.

Auf ihrer Webseite bietet die 47-Jährige die Lichtquelle mit der besonderen Duftnote für 57 Dollar – das entspricht etwa 51 Euro – an. Und für alle Kunden, die es nicht glauben können, steht es auch noch einmal schwarz auf weiß auf dem kleinen Gläschen: "Diese Kerze riecht wie meine Vagina." Sie wird als "witzig, hinreißend, sexy und wunderschön unerwartet" beschrieben.

Aber natürlich duften sie nicht nach Gwyneth' Vagina. Hinter dem Produktnamen steckt einfach nur eine lustige Geschichte. "Diese Kerze begann als Scherz zwischen dem Parfümeur Douglas Little und Gwyneth – die beiden arbeiteten an einem Duft und sie platzte heraus: 'Uhhh... das riecht nach einer Vagina.'" Und schon war die Idee für den Kassenschlager geboren. Die Kerzen sind zurzeit ausverkauft.

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Getty Images Gwyneth Paltrow bei den Emmy Awards 2019

Getty Images Gwyneth Paltrow, Unternehmerin

