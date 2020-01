Rihanna (31) hat eine neue Frisur! Die Sängerin zeigt sich nicht nur in ihrem Berufsfeld ziemlich experimentierfreudig. Auch mit ihren Haaren hat sie schon viele unterschiedliche Stylings ausprobiert. Häufig trägt die Musikerin sie lang und dunkel. Aber sie hatte sie in der Vergangenheit auch schon kurz und in einem hellen Blondton gefärbt getragen. Nun hat sich die Musikerin anscheinend festgelegt, was ihr momentan besonders gut steht: Seit einiger Zeit trägt Rihanna Cornrows!

Auf Instagram präsentierte sich die 31-Jährige auf ihrem ersten Selfie des Jahres mit ihrer langen schwarzen Mähne. Doch die zeigte sie nicht offen, sondern eng an ihrem Kopf geflochten. Die vielen und vor allem schweren Zöpfe, "Cornrows" genannt, hielt sie mit einer Hand auf dem Kopf zu einem lockeren Dutt gebunden fest und lächelte dabei schüchtern in die Kamera. Ihre Fans zeigten sich total begeistert von RiRis stylisher Frise. "Wow, die Rows stehen dir verdammt gut. Sie passen so sehr zu dir", kommentierte eine Userin den Beitrag.

Die "Umbrella"-Interpretin selbst ist total verliebt in ihr Flechtkunstwerk. Am Flughafen von New York präsentierte sie den Fotografen stolz ihre Zöpfe. Gefällt euch die Frisur von Rihanna? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / badgalriri Sängerin Rihanna

ActionPress Rihanna am Flughafen von New York

ActionPress Superstar Rihanna

