Jan Fedder (64) war ein großer Fan von Nippes und Requisiten! Ende Dezember des vergangenen Jahres schockierte die Nachricht vom Tod des beliebten Schauspielers ganz Deutschland. Seit 2013 hatte der "Großstadtrevier"-Darsteller gegen eine Krebserkrankung gekämpft und sie letztlich verloren. Seiner Familie hinterlässt er ein ungewöhnliches Erbe. Denn zu seinen Lebzeiten hatte er eine Leidenschaft für das Sammeln der verschiedensten Dinge entwickelt.

Neben Immobilien in Hamburg und Ibiza und einigen Oldtimer, müssen seine Angehörigen auch für einige recht skurrile Objekte sorgen, die sich im Laufe der Zeit bei Jan angesammelt haben. Dazu gehören Kuriositäten wie ein Aschenbecher voller Kippenstummel von Helmut Schmidt, ein Paar Hausschuhe von Jürgen Roland, ein Brief der Queen und einige Rost-Teile der Titanic. "Da kommt ganz schön was zusammen", verriet Jan einmal gegenüber der Bild in einem Interview. Auf seinem gesamten Hof herrschte immer ein ziemliches Chaos, weswegen ihn seine Ehefrau Marion lieber allein in seinem Durcheinander wüten ließ.

Am 14. Januar findet nun die Beerdigung von Jan Fedder in genau dem Gotteshaus statt, in dem er einst auch getauft und getraut wurde: Die Michaelis Kirche in Hamburg. Am Tag der Beisetzung werden bis zu 2000 Gäste erwartet, die sich von dem Schauspieler verabschieden wollen. Die Trauerfeier soll auch Live im TV übertragen werden – Zuschauer können die Übertragung beim NDR verfolgen.

