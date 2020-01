Am 14. Januar wird Jan Fedder (64) die letzte Ehre erwiesen! Der Tod des beliebten Schauspielers stürzte seine Familie, Kollegen und Fans in tiefe Trauer. Im Alter von 64 Jahren war Jan Ende Dezember seinem langen Krebsleiden erlegen. In einer Woche wird der "Großstadtrevier"-Star beerdigt – auf seinem Wunsch in seiner Lieblingskirche, dem Hamburger Michel. Jetzt wurde bekannt: Auch Fans, die nicht in der Nähe wohnen, können an der Trauerfeier teilnehmen!

Der Trauergottesdienst wird am 14. Januar, der Tag, an dem Jan Geburtstag hätte, im TV übertragen. Die Trauerfeier der Schauspiel-Legende beginnt um 14 Uhr, bereits 15 Minuten vorher startet die Live-Übertragung im NDR. Auch der Radiosender NDR 90,3 wird in einer Sondersendung ab 13 Uhr in die St. Michaelis-Kirche schalten, genauso wie die "NDR Hamburg App".

Fans, denen dieser Abschied nicht reicht, können sich ab dem 27. Januar die neuen "Großstadtrevier"-Folgen anschauen. Dann strahlt ARD die neue Staffel der Krimi-Serie aus, in der Jan ein letztes Mal in der Rolle des Polizisten Dirk Matthies zu sehen sein wird.

