Gerüchte über künftige Einnahmequellen von Herzogin Meghan (38) gibt es seit Tagen – nun könnte ein erster Job bevorstehen! Bevor die Brünette ihren Mann Prinz Harry (35) heiratete, verdiente sie noch als Schauspielerin bei der US-Serie Suits ihren Unterhalt. Seit sie in die britische Königsfamilie eingeheiratet hatte, war sie allerdings nur noch royalen Pflichten nachgekommen. Vor wenigen Tagen gaben Harry und seine Liebste aber bekannt, sich künftig vom Königshaus zurückzuziehen, um ein möglichst gewöhnliches Leben zu leben. Und neuesten Informationen nach, soll Meghan sogar bereits einen Vertrag mit dem Film-Giganten Disney unterzeichnet haben!

Das möchte zumindest The Times in Erfahrung gebracht haben. Laut der britischen Zeitung soll die 38-Jährige einen Synchronsprecher-Vertrag mit dem Entertainment-Riesen unterschrieben haben. Doch noch mehr: Meghan soll ihr Voice-over für eine Disney-Produktion sogar bereits vor ihrer sechswöchigen Auszeit in Kanada eingesprochen haben! Um welchen Film es sich dabei handelt, ist bisher allerdings nicht bekannt.

Der Deal mit Disney soll dabei eine ganz besondere Vereinbarung enthalten: Im Gegenzug zu Meghans Synchronsprecherarbeit soll die Wohltätigkeitsorganisation "Elephants Without Borders", die sich für den Schutz von Wildtieren einsetzt, eine Geldsumme in unbekannter Höhe von Disney erhalten. Glaubt ihr, dass Meghan einer Film-Figur ihre Stimme verliehen hat? Stimmt ab!

Getty Images Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Actionpress/ Sipa Press Herzogin Meghan, November 2019

