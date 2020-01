Und wieder muss ein Wiederholungstäter in die Dschungelprüfung! Bisher konnten die Camper noch keine ausgewogene Mahlzeit zu sich nehmen. In der Gruppenprüfung bekamen sie zwar einige Gerichte vorgesetzt, doch die waren so gar nicht nach ihrem Geschmack. Dafür gab es nur mickrige drei Sterne. Auch Elena Miras (27) und Daniela Büchner (41) hatten nicht sonderlich viel Erfolg. Sie konnten keinen einzigen Stern für ihr Team erspielen. Nun kann sich die Witwe von Jens Büchner (✝49) ein zweites Mal beweisen!

Der Name der nächsten Prüfung ließ die Bewohner des Camps aufhorchen. "Das Albtraumschiff" würde sicherlich nicht viel mit dem berühmten Kreuzfahrtschiff zu tun haben, das sie aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen kennen. Die Zuschauer hatten eine klare Meinung, wen sie an Bord des furchteinflößenden Dampfers sehen wollen. Es sollte sich wieder zwischen der Ex-Love Island-Gewinnerin und dem Goodbye Deutschland-Star entscheiden. Anstatt zu zweit war dieses Mal nur ein Buschbewohner für die Prüfung vorgesehen. Am Ende traf es erneut Danni. Sie war sich ihrer Sache schon sicher. "Ich habe ja auch verkackt gestern", gab sie zu.

Nach der Verkündung erhielt die Gastronomin mutmachenden Zuspruch von ihren Kontrahenten. Sollte sie auch dieses Mal keine Sterne mitbringen, seien sie ihr nicht böse. "Reis und Bohnen sind auch schön!", sagte Sven Ottke im Anschluss.

