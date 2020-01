Wie denkt die Schlagerwelt über Floris Ausflug in die Schauspielbranche? Es war eine kleine Überraschung, als im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass sich Florian Silbereisen (38) ein zweites Standbein aufbaut. Der Sänger ist von nun an nicht nur Schlager-Star, sondern übernimmt auch die Hauptrolle in der beliebten Serie Das Traumschiff. Die Zuschauer feierten den neuen Kapitän. Doch was halten eigentlich seine Musik-Kollegen von Florians Zweitjob? Ben Zucker verriet jetzt gegenüber Promiflash, wie er auf die Nachricht damals reagiert hat!

Der "Na Und?!"-Interpret war zu Gast bei "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten", bei dem Florian als Moderator durch den Abend führte. Klar, dass da auch das neueste Projekt des Ex von Helene Fischer (35) Thema war. Ben verriet dabei seine Reaktion auf Floris Schauspieldebüt gegenüber Promiflash: "Ich habe ihm gratuliert und viel Spaß gewünscht und das hat ihm auch Spaß gemacht und das war gut so!"

Auch wenn Ben sich für seinen guten Bekannten freut, ist für ihn selbst ein solches Serien-Experiment keine Option. Auf die Frage hin, ob er sich vorstellen könne, auch mal eine Rolle für Film oder Fernsehen zu übernehmen, machte er deutlich: "Ich bin Musiker – und bleibe bei meinen Leisten!"

ZDF/Dirk Bartling Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän

Getty Images Ben Zucker in Dortmund, Oktober 2017

P.Hoffmann/WENN.com Florian Silbereisen und Ben Zucker im Januar 2020

