Claudia Norberg (49) packt aus – und zwar über die Trennung von ihrem Mann Michael Wendler (47)! Das Paar gab im Oktober 2018 nach 29 gemeinsamen Jahren sein Eheaus bekannt. Nur wenige Monate später bandelte der Schlagerstar aber mit seiner neuen Freundin Laura Müller (19) an. Während ihrer Zeit im Dschungelcamp offenbart Claudia jetzt: Die 19-Jährige war einer der Gründe für die Trennung von Michael.

Im Gespräch mit ihren Camp-Kollegen Raúl Richter (32) und Sonja Kirchberger (55) plauderte die 49-Jährige ganz offen über das Liebesaus. Sie und ihr Noch-Ehemann hätten damals gestritten. Er sei wegen eines Konzerts nach Deutschland geflogen und sie in Amerika geblieben. "Wir haben uns dann eine Zeit lang nicht geschrieben und genau in der Zeit hatte Michael Laura bei einem Konzert getroffen und näher kennengelernt. Dann hat er sich in dieses Mädchen verliebt", erinnerte sich die Blondine.

Bei dem Musiker klang das aber ganz anders. Er behauptete nämlich, dass Claudia ihn für einen anderen Mann verlassen hätte. "Laura war definitiv nicht der Grund der Trennung. Das wurde völlig fehlinterpretiert. Ich habe sie erst nach Beendigung meiner Ehe lieben gelernt", stellte er im vergangenen März in einem Interview klar.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura, 2019

Anzeige

ActionPress Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller beim Radio B2 Schlagerhammer im Juli 2019

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg im Dschungelcamp

Anzeige

Wem glaubt ihr? Michael! Claudia! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de