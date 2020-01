Kimberly Van Der Beek gibt im Netz ein Body-Update! Die fünffache Mutter und ihr Ehemann, der Schauspieler James Van Der Beek (42), hatten im vergangenen November eine traurige Nachricht mitgeteilt: Nur wenige Wochen nachdem sie die Geburt eines sechsten Kindes angekündigt hatten, erlitt die 37-Jährige eine Fehlgeburt. Zum neuen Jahr teilte sie nun ein aktuelles Foto von sich und verriet: Sie hat seit der vergangenen Schwangerschaft stark zugenommen.

Auf dem Instagram-Schnappschuss steht Kimberly selbstbewusst vor dem Spiegel und schreibt dazu: "Nach all den gesundheitlichen Auswirkungen von so vielen Dingen, die meinem Körper in den vergangenen Monaten widerfahren sind, und der Schwangerschaft [...], wiege ich nun 15 Kilogramm mehr als sonst." Doch von dieser Veränderung lässt sich die aparte Rothaarige nicht unterkriegen – ganz im Gegenteil: "Liebe all deine Rundungen auf dem Weg zu einer guten Gesundheit. Und liebt euch alle auf eurem Weg zu dem zu werden, das ihr sein wollt, was sich aber mit Sicherheit eh immer wieder ändert", betont sie in dem Post.

Kimberly hatte die Fehlgeburt nicht nur seelisch stark zugesetzt, sondern sie hatte auch körperlich für sie ein großes Risiko dargestellt: Ihr Leben geriet damals sogar in Gefahr! "Innerhalb von 48 Stunden haben wir unser Baby verloren, einen Jungen, und ich wäre fast ums Leben gekommen, das ist eine Sache, die bisher nicht erwähnt wurde", hatte sie dazu erklärt.

Getty Images Kimberly und James Van Der Beek 2019 in Beverly Hills

Getty Images James Van Der Beek, Schauspieler

Instagram / vanderkimberly Kimberly Van Der Beek mit ihren fünf Kindern

