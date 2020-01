Obwohl Kim Kardashian (39) auf Social Media sehr aktiv ist: Fotos oder Videos von ihren zwei jüngsten Kindern Chicago (1) und Psalm zeigt sie eher selten. Erst im Mai sind die Reality-Queen und Ehemann Kanye West (42) zum vierten Mal Eltern geworden. Nun hat die Mutter mit ihren Fans neue Aufnahmen ihrer Sprösslinge geteilt: Vor allem das Video von Söhnchen Psalm ist zum Dahinschmelzen!

Mit den zuckersüßen Momenten bei Instagram gibt Kim ihren Fans einen seltenen Einblick in das Leben von Tochter Chicago und Söhnchen Psalm. Das sieben Monate alte Baby liegt in aller Ruhe im Bett und macht ein kleines Nickerchen. Dabei hält er die Hand im Mund und nuckelt an seinem Daumen. Um endgültig alle Herzen schmelzen zu lassen, postet die stolze Power-Mom eine Unterhaltung mit ihrer Tochter Chicago. Ganz niedlich planen die beiden ihren zweiten Geburtstag.

Auch sonst scheint Psalm ein ruhiges Gemüt zu haben. Im Netz schwärmt die Vierfach-Mama von ihrem Jüngsten: "Mein Kleiner hier ist der Süßeste überhaupt! Er ist ganz ehrlich das beste Baby. Er schläft die Nächte durch und ist bisher mein entspanntestes Kind". Es scheint so, als sei die Schlummeraufnahme also privat kein seltener Anblick!

Instagram / kimkardashian Psalm West im Januar 2020

Instagram / kimkardashian Chicago und Psalm West, November 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

