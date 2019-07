Da ist aber jemand groß geworden! Seit Anfang Mai schweben Kim Kardashian (38) und Kanye West (42) zum vierten Mal im Elternhimmel. Söhnchen Psalm West erblickte mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt. Doch das Superstar-Pärchen hielt sich anfangs noch mit Aufnahmen vom Wonneproppen zurück. Mittlerweile scheint Kim aber in Sachen öffentliche Baby-Bilder aufzutauen: Nun teilte sie einen ersten zuckersüßen Mama-Sohn-Schnappschuss mit ihren Followern!

In ihrer Instagram-Story präsentierte Kim zahlreiche Fotos von einigen Mitgliedern des Kardashian-Jenner-Clans. Der Hingucker dürfte aber das letzte Pic dieser Reihe sein: Die 38-Jährige hält darauf ihren jüngsten Nachwuchs in die Höhe und deutet ein Küsschen in seine Richtung an. Dabei fällt auf: Psalm hat in den vergangenen zwei Monaten eine ganz schöne Entwicklung hingelegt und ist ordentlich herangewachsen!

Erst vor wenigen Tagen gab es ein weiteres Bild vom kleinen Mann. Dort schlummerte Psalm friedlich neben seinem großen Bruder Saint (3). Dazu schwärmte Mama Kim in der Bildbeschreibung zur Aufnahme: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie süß meine Jungs sind!"

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Juli 2019

Instagram / kimkardashian Psalm West, Kim Kardashians und Kanye Wests Sohn

Instagram / kimkardashian Saint und Psalm West im Juli 2019

