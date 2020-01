Diese Musik-Ikone hat eine unglaubliche Transformation hingelegt! Seit Oktober 2019 sorgt Adele Adkins (31) nicht nur mit ihrer Stimme für Schlagzeilen, denn sie hat sich optisch ganz schön verändert. Seit der Scheidung von Simon Konecki hat sich die 31-Jährige geradezu halbiert. Stolze 45 Kilogramm sollen gepurzelt sein – und zwar nicht nur mit einem knallharten Sportprogramm, wie ihre Personal Trainerin nun verraten hat!

Im Interview mit RTL erzählte Camila Goodis, was wirklich hinter der superschlanken Silhouette ihrer Klientin steckt: "Zu 90 Prozent lag es an ihrer Diät", lüftete die Ernährungsberaterin Adeles Geheimnis. Die "Someone Like You"-Interpretin richte sich aktuell nach dem Sirtfood-Trend. Bei dieser eiweißbasierten Diät werden neben grünen Smoothies und Buchweizen vor allem Proteine zu sich genommen. Ab und zu ist aber auch ein Glas Wein und sogar dunkle Schokolade erlaubt.

Was die Sängerin zu ihrer Ernährungsumstellung bewegt hatte? "Adele wollte aus gesundheitlichen Gründen abnehmen. [...] Adele ging es nicht schlecht, aber sie wollte ihr Leben ändern und ihre Figur", plauderte Camila aus.

Backgrid/Action Press Adele, Sängerin

Anzeige

Backgrid/Action Press Adele, Musikerin

Anzeige

Backgrid/Action Press Adele im Januar 2020

Anzeige

Was sagt ihr zu Adeles Ernähurngsplan? Hört sich interessant an! Das klingt hart! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de