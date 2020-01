Wow-Auftritte bei den Hollywoodstars! Am Sonntag wurden in Santa Monica die Critics' Choice Awards verliehen. Dabei ging es aber nicht nur um die besten Filme und Serien des vergangenen Jahres, sondern natürlich auch um die atemberaubendsten Roben und die heißesten Looks auf dem roten Teppich. Und einige Promi-Ladys legten sich für diesen Red-Carpet-Auftritt besonders ins Zeug: Das waren die coolsten Outfits der Critics' Choice Awards!

Der Hingucker des Abends war wohl Schauspielerin Zendaya (23). Die Euphoria-Beauty erschien in einem pinkfarbenen Zweiteiler im Metallic-Look, der freien Blick auf ihre Hammer-Bauchmuskeln bot. Auch Anne Hathaway (37) und Charlize Theron (44) setzten auf einen Metallic-Glitzer-Style und viel nackte Haut. Während Charlize mit einem besonders hohen Beinschlitz begeisterte, haute Anne alle mit ihrem tiefen Dekolleté um – und das etwa einen Monat nach der Geburt ihres zweiten Kindes. Das wohl auffälligste Outfit trug allerdings Schauspielerin Cynthia Erivo. Die Britin trat in einer XXL-Robe auf den roten Teppich, die sowohl eine große Schleppe und eine Art Marmor-Mosaik-Muster als auch riesige Puffärmel zu bieten hatte.

Deutlich klassischer waren Lucy Hale (30) und Lupita Nyong'o (36) unterwegs. Beide Frauen hatten sich für einen eher romantischen Look entschieden – Lucy in einem Traum in Mintgrün und Lupita in einer dunkelbraunen Wallerobe mit Ledertop. Kristen Bell (39) wählte ein besonders farbenfrohes Design. Ihr strahlend gelber Jumpsuit wurde vor allem durch das passende Cape zum absoluten Blickfang.

CraSH/imageSPACE / MEGA Zendaya bei den Critics' Choice Awards 2020

Getty Images Charlize Theron bei den Critics' Choice Awards

Getty Images Anne Hathaway bei den Critics' Choice Awards 2020

Jen Lowery / MEGA Cynthia Erivo bei den Critics' Choice Awards 2020

Jen Lowery / MEGA Lucy Hale bei den Critics' Choice Awards 2020

Getty Images Lupita Nyong'o bei den Critics' Choice Awards 2020

Jen Lowery / MEGA Kristen Bell bei den Critics' Choice Awards 2020



