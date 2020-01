Welcher Kandidat liegt bei euch ganz weit vorne? Das Dschungelcamp ist am vergangenen Freitag in die 14. Runde gestartet, und die prominenten Teilnehmer sitzen seitdem zusammen im Zeltlager. Es gab die ersten Prüfungen, aber auch zu ersten Reibungen und Tränen kam es bereits. Doch wer hat es in den ersten Tagen geschafft, sich zum Publikumsliebling zu mausern – und wer hat schon jetzt eher weniger Chancen auf den Sieg?

Danni Büchner (41) konnte zwar in der Dschungelprüfung punkten – sorgte bei ihren Mit-Campern allerdings weniger für Sympathiepunkte: Elena Miras (27) warf der Goodbye Deutschland-Teilnehmerin vor, falsch zu sein. Auch von Sven Ottke musste sich die Mutter eine Standpauke anhören. Kann Elena dagegen mit ihrer klaren, offensiven Art punkten? Sie hatte sich zumindest in der vergangenen Umfrage am Wochenende zum klaren Spitzenreiter gemausert.

Prince Damien (29) sorgte mit einem emotionalen Geständnis für Aufsehen: "Ich glaube, es ist schwer für andere Menschen, sich auf mich einzulassen. Ich denke manchmal, dass ich nicht liebesfähig bin", gestand er ganz offen. Wird sich der einstige DSDS-Sieger damit beim Publikum beliebt machen oder sehen viele eher große Chancen für den Underdog Markus Reinecke (50)? Stimmt in unserer Umfrage ab!

TVNOW Elena Miras im Dschungelcamp

TVNOW Toni Trips, Elena Miras und Sven Ottke an Tag drei im Dschungelcamp

TVNOW Prince Damien bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

