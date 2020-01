Kennt Ocean-Malik eigentlich schon seinen Opa? Im September 2019 überraschte Ex-GZSZ-Star Jasmin Tawil (37) mit einer Sensationsnachricht: Nachdem sie mehrere Monate spurlos verschwunden war, meldete sie sich nicht nur mit einem Lebenszeichen – sondern sogar als frischgebackene Mama zurück. Klammheimlich hatte sie auf Hawaii ihr Söhnchen zur Welt gebracht. Promiflash hat jetzt Jasmins Papa getroffen und wollte wissen: Hat Michael Weber seinen Enkel schon getroffen?

"Ich habe diese Thrombose-Erkrankung, sonst wäre ich schon längst rüber geflogen", zeigt er sich bei den "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" enttäuscht darüber, Ocean-Malik noch nicht kennengelernt zu haben. Er fiebere schon auf den Moment hin, an dem er seinen Enkel endlich in die Arme schließen könne. "Das ist ein ganz süßes Kind", gerät er ins Schwärmen – denn über Videos habe er natürlich schon Kontakt zu dem Kleinen gehabt.

Erfahren hatte Michael von dem Nachwuchs seiner Tochter bereits kurz nach dessen Geburt. Damals hatte er in einem Interview noch über Jasmins Verschwinden gesprochen und sich voller Sorge an die Öffentlichkeit gewandt. "Das Kind ist geboren worden, an dem Tag der Ausstrahlung meines Interviews", freute er sich im Gespräch mit RTL über die Großvater-News.

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn

Getty Images Jasmin Tawil 2006 auf einer Party in Hamburg

Promiflash Jasmin Tawils Vater Michael Weber

