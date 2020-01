Sharon Osbourne (67) versucht, ihr fragwürdiges Verhalten zu rechtfertigen! Erst vor wenigen Wochen sorgte die Frau von Sänger Ozzy Osbourne (71) für Schlagzeilen. In einer britischen Spielshow erzählte die TV-Bekanntheit von einem Hausbrand im Jahr 2013. Damals hatte sie ihren Angestellten zurück in das brennende Gebäude geschickt, um Gemälde vor den Flammen zu retten – kurz darauf soll ihn die 67-Jährige dann gekündigt haben. Jetzt behauptete Sharon allerdings, den Bediensteten erst viel später entlassen zu haben!

An den restlichen Details der brenzligen Geschichte hält sie jedoch fest: Die Rocker-Lady steht noch immer zu ihrer Entscheidung, den Assistenten ihres Mannes dem Feuer ausgesetzt zu haben. Wie Just Jared berichtete, stellte Sharon in der neuesten Folge von The Talk einen nicht unwichtigen Aspekt klar: "Ich habe ihn ungefähr 15 Jahre später gefeuert!" Die Hilfskraft sei also noch weitere Jahre von der Familie Osbourne beschäftigt worden – die Geschehnisse rund um den Hausbrand stehen damit offensichtlich nicht in direktem Zusammenhang mit der Entlassung.

Doch aus welchem Grund rückte die dreifache Mutter erst im Nachhinein mit der ganzen Wahrheit heraus? "Es war ein Witz, weil ich in einer Comedyshow war", erklärte sie. Könnt ihr dieses Argument nachvollziehen? Stimmt ab!

Getty Images Sharon Osbourne im März 2016

Getty Images Ozzy Osbourne mit seiner Frau Sharon im November 2014

Getty Images Sharon Osbourne im Mai 2009

