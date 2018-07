Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne (69) und seine Frau Sharon (65) feiern einen Meilenstein. Am 4. Juli 1982 gab sich das Paar ganz in Weiß auf der hawaiianischen Insel Maui das Jawort – damit der Musiker niemals seinen Hochzeitstag vergisst. Der US-Unabhängigkeitstag ist in den Vereinigten Staaten ein beliebtes Datum für Eheschließungen, auch bei Promis wie David (43) und Victoria Beckham (44). Via Social Media gratulierte Tochter Kelly Osbourne (33) ihren Eltern zum 36. Hochzeitstag.

Auf Instagram veröffentlichte die Moderatorin ein Wedding-Pic der beiden: "Alles Gute zum 36. Hochzeitstag, Mama und Papa. Danke, dass ihr mir gezeigt habt, was wahre Liebe ist", schrieb die Britin und setzte ein Herz-Emoticon daneben. Ihre Follower schlossen sich den Glückwünschen an, beispielsweise meinte einer: "Ihr seid wirklich das perfekte Beispiel dafür, wie wichtig Familie ist." Bereits im vergangenen Jahr hatte Kelly das Foto zu Sharon und Ozzys 35. Hochzeitstag geteilt. Damals tauschten der Kultrocker und sein Schatz öffentliche Liebesbekundungen in den sozialen Netzwerken aus. Dieses Mal zelebrierte das Ehepaar sein Jubiläum aber nicht auf Instagram.

Im Mai 2016 hatten sich die Osbournes vorübergehend getrennt, weil Ozzy fünf Affären hatte. Sharon verzieh ihm und ein Jahr später, am Muttertag 2017, erneuerte das Paar sein Eheversprechen in Las Vegas. Seitdem ist der 12. Mai für den Rocksänger der eigentliche Hochzeitstag, wie er damals dem US-Magazin Hello! erklärte.

Lia Toby / WENN.com Ozzy und Sharon Osbourne bei den The Pride of Britain Awards 2017

Anzeige

Kevin Winter / GettyImages Ozzy und Sharon Osbourne 2016 bei einer Veranstaltung in San Bernadino

Anzeige

Frederick M. Brown/Getty Images Sharon, Ozzy und Kelly Osbourne 2014 in Beverly Hills

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de