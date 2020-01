Laura Müller (19) erlebt zurzeit einen gewaltigen Schub für ihre noch junge Karriere! Im vergangenen Jahr hatte sie zusammen mit ihrem Freund Michael Wendler (47) an Das Sommerhaus der Stars teilgenommen. Anfang des Jahres dann ließ die 19-Jährige für den Playboy die Hüllen fallen. Nach bereits kursierenden Gerüchten steht nun auch ihr Mitwirken an der kommenden Staffel von Let's Dance fest. Was sagt Laura selbst zu ihrer Teilnahme an dem Tanzwettbewerb?

Im Interview mit RTL sprach die Influencerin über die neue Herausforderung. "Für mich ist 'Let’s Dance' der Ritterschlag aller Fernsehformate. Dass ich dabei sein darf, ist für mich eine große Ehre", erklärte sie. Doch das ist längst nicht alles. Außerdem offenbarte sie: "Ich freue mich darauf, meine High Heels gegen Tanzschuhe einzutauschen!"

Der Wendler ist offenbar ebenfalls total aus dem Häuschen, dass seine bessere Hälfte die Chance bekommen wird, sich neben Stars wie Komikerin Ilka Bessin (48), Schauspieler Martin Klempnow (46) und Fußballspielerin Steffi Jones (47) auf dem Tanzparkett zu behaupten. "Zusammen rocken wir!", stellte der "Sie liebt den DJ"-Interpret in seiner Instagram-Story fest.

