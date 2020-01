Pures Familienglück im Hause Hunziker-Trussardi! Moderatorin Michelle Hunziker (42) war mit ihren Kindern und ihrem Mann Tomaso Trussardi (36) kürzlich in einem Reitstall in Bergamo, Italien. Dort durften ihre beiden pferdenärrischen Töchter, Sole (6) und Celeste (4), Reitunterricht nehmen. Und dass die zwei sich wirklich gut angestellt haben und dabei auch noch wahnsinnig niedlich aussahen, beweisen einige Bilder. Auch Mama Michelle scheint so gar keine Angst vor Pferden zu haben und kuschelte die Ponys ausgiebig mit ihren Töchtern!

Auf den Momentaufnahmen ist gut zu erkennen, was für einen Spaß die beiden Mädchen hatten. Und auch die Halb-Italienerin scheint die tierische Nähe zu genießen. Sie stieg zwar nicht selbst auf den Pferderücken, kuschelte aber bei jeder Gelegenheit die Ponys und Pferde des Reitstalls. Modeunternehmer Tomaso begleitete seine Familie auf den Hof. Er beobachtete das Geschehen zwar lieber aus einigen Metern Entfernung, das Glück seiner Töchter schien ihm aber trotzdem große Freude zu bereiten.

Das Paar, das bereits seit 2014 verheiratet ist, scheint noch immer auf Wolke sieben zu schweben. Michelle verriet Promiflash kürzlich das Geheimrezept ihrer funktionierenden Ehe und sagt: "Kämpfen! Es ist ein schöner Kampf, ein täglicher Kampf, aber für mich ist der echte Erfolg des Lebens, wenn man im Privatleben erfolgreich ist."

MEGA Michelle Hunziker beim Reiten mit ihren Töchtern Sole und Celeste

MEGA Michelle Hunzikers Kinder beim Reiten

MEGA Michelle Hunziker beim Reiten mit ihren Kindern

MEGA Sole Trussardi, Januar 2020

MEGA Tomaso Trussardi und Michelle Hunziker im Januar 2020

MEGA Celeste und Sole Trussardi beim Reiten



