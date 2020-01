Sie wollen ihr Glück nicht mehr verstecken! Seit einigen Wochen ist klar, dass Liam Hemsworth (30) nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Miley Cyrus (27) sein Herz neu verschenkt hat. Das Model Gabriella Brooks macht den Schauspieler glücklich. Mittlerweile soll der Australier seine neue Freundin auch seiner Familie vorgestellt haben. Bestätigt haben der 29-Jährige und seine 21-jährige Flamme ihre Beziehung zwar nicht – bei diesen Bildern braucht es allerdings auch keine Worte mehr.

Neue Paparazzi-Aufnahmen, die New Idea vorliegen, zeigen Liam und Gabriella am Byron Bay Beach in Australien – und dabei wurde den Urlaubern garantiert nicht nur aufgrund der Sonne mächtig heiß! Die Pics zeigen nämlich zärtliche Küsse zwischen den Turteltauben, wobei der Filmstar und die Influencerin tief berührt ihre Augen geschlossen halten.

Es blieb allerdings nicht bei dieser romantischen Aktion: Das Paar lachte durchgehend und alberte die ganze Zeit vergnügt herum. Beim Erkunden der Wellen konnte Liam dann einfach nicht die Finger von seiner Liebsten lassen und fasste Gabriella ganz hemmungslos an den Hintern!

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler

Instagram / gabriella_brooks/ Gabriella Brooks, Model

Backgrid / ActionPress Liam Hemsworth beim Surfen in Malibu im November 2019

