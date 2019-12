Er genießt das neue Kapitel seines Liebeslebens offenbar in vollen Zügen! Erst im August schockierte eine Nachricht alle Fans von Miley Cyrus (27) und Liam Hemsworth (29): Nach nicht einmal einem Jahr als verheiratetes Paar ging die Beziehung der Schauspieler in die Brüche. Seither hat die Musikerin bereits eine weitere Partnerschaft beendet und befindet sich nach Kaitlynn Carter (31) nun mit Cody Simpson (22) auf Wolke sieben. Mittlerweile hat auch ihr Ex sein Herz neu verschenkt – und soll mit Gabriella Brooks superhappy sein!

Wie eine Quelle Us Weekly verraten hat, sei der Australier "glücklich darüber, nach vorne zu schauen. Liam fühlt sich mit Gabriella wohl", heißt es in dem Statement außerdem. Vor Kurzem soll er das Model auch seinen Eltern vorgestellt haben – und bei dem Treffen hat die 21-Jährige offenbar einen besonders guten Eindruck hinterlassen!

"Seine Familie findet sie toll und mag sie sehr, was ihm sehr wichtig ist", wollte der Insider außerdem wissen. Vor seiner Liaison mit Gabriella turtelte Liam mit "Dynasty"-Darstellerin Maddison Brown (22) – nach einigen Dates gingen die zwei allerdings schnell wieder getrennte Wege.

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus im Oktober 2017

Instagram / gabriella_brooks/ Gabriella Brooks, Model

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler

