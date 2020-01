Im kommenden Februar ist es endlich so weit: Die beliebte Tanzshow Let's Dance geht in de nächste Runde! Doch wer wird sich dieses Mal aufs Parkett schwingen? 13 der 14 Kandidaten sind schon raus – darunter Michael Wendlers (47) blutjunge Freundin Laura Müller (19), Komikerin Ilka Bessin (48), Musiker Luca Hänni (25) und Rapperin Sabrina Setlur (46). Aber wer macht die Riege voll? Soeben wurde der letzte Teilnehmer enthüllt!

Wie RTL jetzt verkündete, stellt sich noch ein weiterer Sportler der harten Kritik von Joachim Llambi (55) und Co.: Ex-Fußballprofi Ailton (46) wird schon bald das Tanzbein schwingen! Der gebürtige Brasilianer dürfte vor allem Kicker-Fans ein Begriff sein: So hat er bereits für den FC Schalke 04, den Hamburger SV und den MSV Duisburg gespielt.

Für Ailton ist es nicht die erste TV-Erfahrung: Er war im bereits in der sechsten Staffel vom Dschungelcamp zu sehen! Außerdem war er zu Gast bei Kaya Yanar (46) in der "Kaya Show" und bei Stefan Raabs (53) "TV total" sowie bei den Autoball-WMs 2010 und 2014 und der Wok-WM 2012. Auch als Moderator hat er sich bereits versucht: So führte er 2012 durch eine Folge "Upps! – Die Pannenshow."

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Mai 2019

Getty Images Fußballstar Ailton bei einem Schalke-Spiel 2005

Schüler, Jörg / ActionPress Ailton, Ex-Fußballer

