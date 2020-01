Natürlich kann sich auch diese Gästeliste sehen lassen! Kurz vor dem Fest der Liebe machten sich Hilary Duff (32) und Matthew Koma wohl selbst das schönste Weihnachtsgeschenk: Ein Jahr nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Banks Violet Bair (1) gaben sich die zwei endlich das Jawort. Mittlerweile kommen, ganz zur Freude der Fans, immer mehr Details der Hochzeit ans Licht. So wurde unter anderem enthüllt, welches Promi-Duo das Paar zu Mann und Frau erklärte.

Eine, die an Hilarys großem Tag nicht fehlen durfte, war ihre "Younger"-Kollegin und gute Freundin Molly Bernard. Wie Schnappschüsse bei Instagram beweisen, hatte die Schauspielerin gemeinsam mit Matthews bestem Freund Chris Mintz-Plasse die Ehre, die Turteltauben zu vermählen. Während Hilary und Molly in der Comedy-Serie bereits seit Jahren absolute BFFs verkörpern, scheinen sich die beiden Frauen also auch im richtigen Leben extrem nahezustehen.

Auch wenn die Trauung schon ein paar Tage her ist, schwebt die frischgebackene Mrs. Koma immer noch auf Wolke sieben. "Diesem Mann mein Versprechen zu geben, war mit Abstand der beste Tag/die beste Nacht im Jahr 2019. 2018 war wegen Banksy etwas ganz Besonderes. [...] Ich bin dankbar für die Gesundheit, unsere Familie, die Liebe und die Erfüllung meiner Träume", schwärmt Hilary in einem aktuellen Post.

