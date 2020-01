Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura (19) spalten nach wie vor die Lager: Anfang 2019 gab der Schlagerstar bekannt, mit der damals noch 18-jährigen Schülerin in einer festen Beziehung zu sein – und löste damit eine große Kontroverse in der Öffentlichkeit aus. Mittlerweile sind die zwei Turteltauben allerdings entgegen allen Erwartungen bereits über ein Jahr liiert und wohnen sogar zusammen in Florida. Für Laura ist Michael der erste richtige Freund – und das hat den Wendler anfangs total überrascht!

In der TV-Doku Der DJ und die Frauen gewährt der selbst ernannte Popschlagerkönig private Einblicke in sein Liebesleben. Dabei kommt heraus, dass Wendlers junge Freundin mit ihm ihre ersten sexuellen Erfahrungen überhaupt gesammelt hat: "Für mich war das eine riesige Überraschung, dass Laura noch Jungfrau war", erklärt der Sänger. Die 19-Jährige ergänzt, dass sie sich einfach für den Richtigen aufheben wollte. "Dass ich das dann sein durfte, hat mich umso mehr gefreut", erwidert der Wendler und gibt ihr einen Kuss. "Der Michael ist ein guter Liebhaber", fasst die Influencerin daraufhin schmunzelnd zusammen.

In dem letzten Jahr scheint die brünette Beauty auf jeden Fall eine deutliche Veränderung gemacht zu haben hinsichtlich ihrer Weiblichkeit und ihrer Sexualität – so zog sie sich nicht nur für den "Sie liebt den DJ"-Interpreten aus, sondern zog auch für den Playboy blank. In der Februar-Ausgabe 2020 des erotischen Herren-Magazins ist sie sogar prominent auf dem Titelblatt zu sehen.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler, September 2019

Anzeige

ActionPress Laura Müller, September 2019

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de