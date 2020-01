Treibt der Hunger die Dschungelcamp-Bewohner so langsam in den Wahnsinn? Seit mittlerweile sechs Tagen kämpfen Schauspielerin Sonja Kirchberger (55), DSDS-Star Prince Damien (29) und Co. im australischen Regenwald um den begehrten Platz auf dem Thron. Ohne gesammelte Sterne in den anstehenden Ekel-Prüfungen werden die Camper allerdings nicht wirklich satt – könnte ihnen und der Stimmung im Lager das jetzt zum Verhängnis werden? Moderator Daniel Hartwich (41) sieht besonders in Raúl Richter (32) eine Gefahr!

"Am hungrigsten scheint mir der Raúl zu sein", verriet der Brillenträger bei Die Stunde danach. Der GZSZ-Star erscheine zwar als netter Campbewohner, doch könne sicherlich auch anders: "Wenn er doch irgendeinen brodelnden Kern in sich hat, dann wird der Hunger den hervorbringen", ist sich der 41-Jährige sicher. Doch darauf hätte sich der Schauspieler doch einstellen können: "Es ist in der 17. Staffel keine Überraschung mehr, dass man hier nur Reis und Bohnen bekommen kann", erklärte Moderationskollegin Sonja Zietlow (51).

Während die Essensvorräte auf dem TV-Zeltplatz mit jeder verpatzten Prüfung knapper werden, amüsiert sich das Sprecher-Duo auf der Aussichtsplattform: "Ich verstehe natürlich die Zuschauer, dass sie Danni immer wieder rein wählen", witzelte der Let's Dance-Showmaster. In den vergangenen Challenges hatte Daniela Büchner (41) nur wenige Sterne ergattern können.

