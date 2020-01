Daniela Büchner (41) schlägt sich tapfer! Aktuell kämpft die Goodbye Deutschland-Bekanntheit im Dschungelcamp um den begehrten Platz auf dem Urwald-Thron. Dabei musste sich die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49) schon zahlreichen Herausforderungen stellen: Die Zuschauer wählten sie bisher zu jeder Prüfung im australischen Regenwald. Wird ihr der Druck vielleicht schon bald zu viel? Dannis Dschungelbegleitung Doris Borgmeier ist sich sicher: Sie wird weiterkämpfen!

"Danni wird den Satz nicht rufen, auf gar keinen Fall", ist sich ihre beste Freundin im Interview bei Die Stunde danach sicher. Sie vermutet allerdings, der TV-Star könnte etwas geknickt sein: "Das ist natürlich eine Belastung, zum fünften Mal in eine Prüfung gewählt zu werden." Bei der Challenge in "Verlies Navidad" mussten die Fünffach-Mutter und Elena Miras (27) in einem Keller voller Ungeziefer nach Sternen suchen: "Das war wieder eine Prüfung, die ihr nicht liegt, so im Dunkeln. Morgen ist es im Hellen, ich gehe davon aus, dass sie das besser hinbekommt", blieb Doris optimistisch.

Doch schon vor dem Antritt zur Ekel-Prüfung kam es zu einem Zwischenfall: Elena erlitt einen Zusammenbruch! Doch der Vorfall kann die Schönheit auf ihrem Weg zum Dschungelsieg nicht aufhalten: "Eigentlich glaube ich nicht, dass sie den Satz rufen wird. Gesundheit ist aber halt was anderes, das geht vor", erklärte Elenas Freund Mike Heiter im Interview.

TVNOW Elena Miras und Daniela Büchner, Dschungelcamp Tag 6

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter im Januar 2020

