Claudia Norberg (49) war 29 Jahre lang die Frau an der Seite des selbst ernannten Pop-Schlagerkönigs Michael Wendler (47). 2018 ging die Ehe in die Brüche. Angeblich war die damals 18-jährige Laura Müller (19) und heutige Freundin des Wendlers Schuld am Ehe-Aus. Doch jetzt schaltet sich der Manager des Wendler ein: Demnach sei nicht Laura der Grund für die Trennung gewesen. Vielmehr soll die Auswanderung der Wendler-Familie ausschlaggebend für das Auseinandergehen gewesen sein!

Die Doku Wendler, Laura, Claudia – Der DJ und die Frauen wirft ein neues Licht auf die Beziehung zwischen dem Wendler, seiner Neuen und seiner Ex. Niemals würde der Sänger fremdgehen, so zumindest versichert es die Blondine in einem Interview von 2013. Bereits damals wurden dem Wendler Fremdgeh-Vorwürfe gemacht. "An den Vorwürfen ist nichts dran. Ich bin mit Michael seit 24 Jahren zusammen, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, mein Mann ist supertreu, da ist nichts!" Vielmehr soll die Auswanderung nach Florida im Februar 2017 Schuld am Scheitern der Beziehung gewesen sein. Plötzlich waren die beiden 24 Stunden am Tag zusammen. Michaels Manager Markus Krampe sagt: "Micha hat mir selbst erklärt, dass sie es nicht geschafft haben, sich in Florida als Familie neu zusammenzuraufen."

Markus ist sich nämlich sicher: "Die neue Frau an Michas Seite kam im Nachgang, nach der Trennung. Das muss man auch mal festhalten." Viele würden denken, der Wendler hätte seine Frau für eine viel Jüngere verlassen. Das sei so nicht der Fall gewesen, sagt sein Manager.

ActionPress, ActionPress Claudia Norberg, Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler auf dem Oktoberfest 2019

ActionPress Michael Wendler und seine Freundin Laura beim Schlagerhammer Festival in Berlin

