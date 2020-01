Konnten Elena Miras (27) und Danni Büchner (41) an Tag sieben im australischen Busch mehr überzeugen? Die Dschungelcamp-Kandidatinnen hatten am gestrigen Tag eine Challenge mit sehr magerer Ausbeute abgeliefert. Daraufhin wurden sie erneut zusammen in eine Prüfung gevotet. Dieses Mal ging es für die Reality-TV-Beautys allerdings nicht durch einen Darkroom mit Kleingetier. Es erwartete sie ein tierisches Ekel-Dinner. Konnten Elena und Danni damit mehr Sterne als am Vortag sammeln?

Die Leckereien waren ausgesucht und vom Feinsten: Elena und Danni wurden in einem Sech-Gänge-Menü pürierte Schweinehoden, Fliegenlarven, Kamelanus und andere exotische Spezialitäten serviert. Doch mundete es ihnen auch? Zwar gaben die beiden sich wirklich tapfer, stopften, mampften und kauten fleißig vor sich hin – doch letztendlich konnten sie nur zwei Sterne ergattern. Das einzige, was am Ende komplett weggeputzt war: Der warme Kuhurin, den Danni in einem Schwung hinunterstürzte. Denn zweiten Stern bekamen die Ladys gnädigerweise von Moderator Daniel Hartwich (41) geschenkt.

Danni musste nun zum siebten Mal in Folge antreten – und zum vierten Mal zusammen mit Elena. Damit sorgen die Promi-Damen für eine Show-Neuheit: Noch nie mussten sich zwei Camper so oft als Team gemeinsam einer Herausforderung stellen. Ob sie vielleicht auch für Tag acht wieder gemeinsam ausgewählt werden?

