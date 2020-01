Gabriella Brooks könnte schon bald den Platz von Miley Cyrus (27) einnehmen! Denn kurz nach der Trennung von Liam Hemsworth (30) und der Sängerin, bandelte der hübsche Schauspieler bereits mit dem Model Gabriella an. Nach einigen Spekulationen ist nun klar: Die zwei sind total verliebt und wollen ihr junges Glück auch nicht mehr verstecken. Nun hat Liam die 23-Jährige sogar schon seiner Familie vorgestellt!

Gegenüber dem People-Magazin plauderte ein Insider aus, dass das Paar in die Heimat des "Hunger Games"-Darstellers geflogen sei: "Sie haben viel Zeit in Australien zusammen verbracht. Gabriella hat sogar schon seine Eltern und seine Geschwister kennengelernt." Dem Hollywood-Beau soll es damit gerade außergewöhnlich gut gehen. Die beiden haben sich sogar schon knutschend am Strand in Byron Bay gezeigt.

Trotzdem will der 30-Jährige die Beziehung zu der hübschen Brünetten nicht überstürzen. Denn die Details zur Scheidung mit Miley seien zwar gemeinsam ausgearbeitet worden, allerdings sei der Prozess der Eheauflösung noch nicht ganz abgewickelt – erst im März ist das Ex-Ehepaar dann rechtskräftig geschieden. Bis dahin sind die beiden offiziell noch Mann und Frau.

ActionPress Luke, Liam und Chris Hemsworth, 2014

Instagram / gabriella_brooks Gabriella Brooks, Oktober 2019

MEGA Liam Hemsworth und Miley Cyrus, Juni 2019

