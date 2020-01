Rihanna (31) soll wieder zu haben sein! Seit drei Jahren ist die Sängerin schon mit dem Milliardär Hassan Jameel liiert. Lange hielt sie ihre Liebe aus der Öffentlichkeit heraus. Bis heute gab es keine gemeinsamen Red-Carpet-Auftritte oder Pärchenfotos auf Social Media – und neuesten Gerüchten zufolge wird daraus auch nichts mehr werden, denn: Rihanna und ihr Hassan sollen sich nämlich getrennt haben.

Das behauptete eine anonyme Quelle am Freitag im Gespräch mit US Weekly. Über die Gründe für das angebliche Liebes-Aus ist bisher nichts bekannt. Weder Rihanna noch der Unternehmer haben sich bisher dazu geäußert – und vermutlich wird es auch in naher Zukunft kein Statement dazu geben. Schließlich hat die Musikerin ihre Beziehung bisher immer privat gehalten.

Erst im vergangenen Oktober hatte Rihanna noch in den höchsten Tönen geschwärmt: "Ich bin schon seit längerer Zeit glücklich vergeben und es läuft wirklich großartig zwischen uns. Ich bin happy." Das war das erste Mal, dass sie sich öffentlich zu ihrem Hassen geäußert hat.

Getty Images Rihanna und Hassan Jameel in Los Angeles, 2019

Pap Nation / Splash News Hassan Jameel, Businessmann

Getty Images Rihanna im Juli 2017

