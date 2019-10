Rihanna (31) könnte momentan vor Glück abheben! Die Sängerin datet seit über einem Jahr den arabischen Geschäftsmann Hassan Jameel. Von den beiden gibt es nur wenige gemeinsame Aufnahmen – ab und zu werden sie in Restaurants oder bei Basketball-Spielen zusammen gesichtet. Über ihre Beziehung bewahrte die Sängerin in Interviews und auch bei Social Media bislang Stillschweigen. Doch nun steht sie endlich ganz offen zu ihrer Liebe – und macht klar, wie verknallt sie ist!

Im Interview mit Vogue bestätigte Rihanna ihre Liaison – verzichtete aber darauf, Hassan direkt zu erwähnen: "Ja, ich treffe da jemanden. Ich bin sogar schon seit längerer Zeit glücklich vergeben und es läuft wirklich großartig zwischen uns. Ich bin happy", schwärmte die "We Found Love"-Interpretin. Wie ein Vertrauter der Künstlerin dem Magazin Hollywood Life verraten hat, soll sich die 31-Jährige bei Hassan einfach angekommen fühlen. Zwischen ihr und dem Multimillionär soll eine großartige Chemie herrschen.

Angeblich soll die karibische Schönheit auch schon eine Zukunft mit Hassan planen – und sogar mit gemeinsamem Nachwuchs. Zwar stehen bei der Beauty in der nächsten Zeit noch viele berufliche Projekte an, dennoch sei sie langsam aber sicher bereit für Kinder, so ein Insider gegenüber Hollywood Life.

Getty Images Rihanna, Musikerin

Pap Nation / Splash News Hassan Jameel, Businessmann

Getty Images Rihanna, Sängerin

