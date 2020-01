Die Zuschauer des Dschungelcamps können es einfach nicht lassen und sind waschechte Wiederholungstäter! Jahr für Jahr picken sie sich einen prominenten Abenteurer heraus, den sie tagtäglich in die Prüfungen schicken. Im vergangenen Jahr war es Gisele Oppermann (32), in der aktuellen Staffel hat es Daniela Büchner (41) erwischt. Wird die Auswanderin den Prüfungsrekord des Models knacken? Gisele befürchtet das Schlimmste...

Promiflash traf die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bei der Fashion TV Modelnacht von Michael Ammer im The Pearl in Berlin und sprach mit ihr über Dannis rasante Aufholjagd. Wird die Camperin Gisele vom Prüfungs-Thron kicken? "Ich hoffe mal nicht, ich möchte noch ein bisschen Rekordhalterin bleiben", schmunzelte sie im Interview.

Die Fünffach-Mama eckt allerdings mit ihrer "Danni-Show" in Australien mächtig an und wird für ihr Verhalten ordentlich kritisiert. Doch gehen die Fans womöglich zu hart mit der Witwe von Jens Büchner (✝49) ins Gericht? "Ich würde mal sagen, niemand hat einen Hate verdient, aber wenn man in einer Gruppe so unangenehm auffällt... Dass sie sich dann so über sie aufregen, ist dann vielleicht schon mal verständlich", meinte Gisele. Ihr Tipp: einfach authentisch bleiben.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

Public Address / ActionPress Gisele Oppermann, Dschungelcamperin 2019

TVNOW Daniela Büchner im Dschungelcamp an Tag 7

ActionPress Gisele Oppermann bei der Matthias Maus MBrilliant Fashion Show

