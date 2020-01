Hat ein Kandidat der diesjährigen Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! das Zeug dazu, den Rekord mit den meisten Dschungelprüfungen zu knacken? Nahezu jedes Jahr schafft es ein Campbewohner durch seine ängstliche Art und diversen Heulattacken von den Zuschauern zum Dauerprüfer gewählt zu werden. Aber auch die Teilnehmer mit einer großen Klappe müssen dem Publikum vor dem Fernseher häufig beweisen, was hinter ihrer harten Fassade steckt. Bisher hält Gisele Oppermann (32) den Rekord der meisten Ekel-Prüfungen!

In der vergangenen Staffel wurde die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gleich achtmal hintereinander von den Zuschauern auserkoren, sich mit unzähligen Krabbelviechern und der von vielen gefürchteten Ekel-Nahrung auseinandersetzen. Damit löste das Model ihre Laufstegkollegin Larissa Marolt ab. Die 27-Jährige konnte fünf Jahre lang den Weltrekord mit den meisten Ekel-Tests halten. Sie musste ebenfalls achtmal in Folge bei den Dschungelprüfungen antreten.

Ein Jahr vor Larissa (27) wurde Georgina Fleur (29) zum Liebling für die Challenges gewählt, die darüber entscheiden, was und wie viel die Camper am Ende des Tages zu essen bekommen. Die Ex-Bachelor-Kandidatin hat insgesamt sieben Prüfungen absolviert. Haben die aktuellen Teilnehmer wie Danni Büchner (41) oder Elena Miras (27) das Zeug dazu, den Rekord von Gisele anzufechten oder gar zu brechen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

ActionPress Gisele Oppermann bei der Matthias Maus MBrilliant Fashion Show

ActionPress Larissa Marolt, Schauspielerin

Getty Images Georgina Fleur, Reality-Star

