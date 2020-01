Die erste Halbzeit des Dschungelcamps ist geschafft! Seit gut einer Woche kämpfen die deutschen Promis wieder im australischen Urwald um die Krone. Nachdem Günther Krause (66) aus gesundheitlichen Gründen bereits am ersten Tag das Lager verlassen musste, sind noch elf mehr oder weniger berühmte Lagerfeuer-Fans dabei – und unter denen ist die alljährliche Rollenverteilung in Camp-Mutti und Co. inzwischen mehr als klar!

Die Camp-Mutti

Während viele Fans zuvor noch sicher waren, dass sich Fünffach-Mama Daniela Büchner (41) dieser Aufgabe annehmen würde, teilen sich inzwischen Sven Ottke und Claudia Norberg (49) die seelische Führung des Teams – besonders der Boxer motiviert seine Mitbewohner stets mit anregenden "Denk positiv"-Reden.

Der Spaßvogel

Das Entertainment der Gruppe übernahmen bisher größtenteils Prince Damien (29) und Marco Cerullo (31): Mit ihren Energie-Stößen unterhielten der DSDS-Star und der Bachelor in Paradise-Hottie zuletzt ihre Mitstreiter – und wurden deswegen von Elena Miras (27) bereits als "bekloppt" betitelt.

Das Prüfungsopfer

Die wohl am eindeutigsten verteilte Rolle des Jahres – denn in insgesamt acht Tagen im Urwald musste Danni bereits jede Prüfung absolvieren. Obwohl sie dabei mehrfach scheiterte, wurde die Witwe von Jens Büchner (✝49) jeden Abend aufs Neue in die Challenge gewählt – und kommt damit dem Rekord von Gisele Oppermann (32) ziemlich nahe.

Der Streithahn

Auch diesen Titel muss sich Danni wohl oder übel auf die Kappe schreiben: Der Goodbye Deutschland-Star legte sich mit so gut wie jedem seiner Mitcamper an – und ließ zudem keine Lästerei aus. Doch auch Elena ist ihr dicht auf den Fersen: Die Love Island-Beauty nahm bisher kein Blatt vor den Mund und hetzte schon gegen Claudia und Danni.

Das Faultier

Während er noch am Anfang total motiviert gewirkt hatte, verließ Raúl Richter (32) seine Hängematte in den vergangenen Tagen kaum. Nach der gemeinsamen Schatzsuche mit Anastasiya Avilova (31) verzog er sich wieder. Die ehemalige Temptation Island-Kandidatin steht ihrem Kollegen jedoch in nichts nach: Das Ex-Playmate war derart wenig zu sehen, dass ihr Verflossener Ennesto Montè (44) sogar dachte, sie wäre schon ausgeschieden.

Der Sterne-Koch

Mit der Entdeckung des Bohnenwassers geht dieser Job ganz klar an Sonja Kirchberger (55). Neben der Verpflegung sorgt die Schauspielerin auch für die körperliche Ertüchtigung des Teams und hat den Campern Yoga beigebracht.

