Die Regenfälle machen Daniela Büchner (41) mehr fertig als jede Dschungelprüfung! Bereits in der Liveschalte am Freitagabend war zu sehen, dass die Camper in das Dschungeltelefon evakuiert werden mussten. Wegen des starken Sturms wurde die komplette Campingfläche überflutet. Danni traf es dabei besonders hart. Die Fluten brachten die mehrfache Mutter an den Rand der Verzweiflung. Der Regen sei schlimmer als alles, was sie bisher im Dschungelcamp erlebt habe!

Während es in der Nacht immer stärker zu regnen begann, versuchten einige der Stars doch noch mal eine Mütze Schlaf zu bekommen. Für Danni allerdings unmöglich, da ihr Bett am Boden komplett überflutet worden war. "Das ist schlimmer als alles, was ich bisher erlebt habe. Ich bin völlig übermüdet und könnte gerade heulen. Alle schlafen und ich… guck mal. Guck mal, wen es hier richtig getroffen hat", brachte sie unter heftigem Schluchzen hervor. Sie habe außerdem Angst, sich den Tod zu holen.

Prince Damien (29) bat ihr daraufhin seine Matratze an, doch das Angebot wollte der Goodbye Deutschland-Star nicht annehmen. "Jetzt leidet sie. Jetzt fühlt sie sich natürlich bestätigt in ihrem 'alle immer auf sie'. Aber das ist jetzt einfach Pech", flüsterte Raúl Richter (32) daraufhin zu Prince. Kurz darauf wurden dann allerdings alle ins Dschungeltelefon evakuiert.

TVNOW / Stefan Menne Raúl Richter an Tag 5 im Dschungelcamp, 2020

TVNOW Daniela Büchner, Dschungelcamp Tag 7

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien an Tag 5 im Dschungelcamp, 2020

